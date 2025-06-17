Су-27 непомітно вдарили по окупантах у Бєлгородській області

Результат «прильоту» по ЗС РФ у Борисівці. Фото: НД

Су-27 Збройних сил України змогли непомітно наблизитися до ворожих позицій і завдати раптового і болючого удару по живій силі противника. Про це повідомили українські військові льотчики.



За їхніми даними, російські війська зайняли підвал і розмістилися в зруйнованій занедбаній будівлі в населеному пункті Борисівка на північному сході від Харкова, на території Бєлгородської області. Протягом кількох днів спостережень там фіксувалося скупчення — до роти російських солдатів.



«Завдання було несподіваним навіть для нас. Проте досвідчені бійці знають, як залишатися непомітними та діяти обережно. У результаті протидії не було — ЗС РФ не відреагували, а ППО застигло в бліндажах», — йдеться у повідомленні.



Судячи з опублікованого відео, після удару місце дислокації окупантів огорнув густий дим.

Раніше МіГ-29 Збройних сил України знищив російський пункт управління тактичного рівня разом з окупантами та обладнанням під тимчасово окупованими Олешками.