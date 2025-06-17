Путіну доповіли про роботу новітньої системи боротьби із дронами: що відомо

Для боротьби з безпілотниками у Росії почали застосовувати нову систему РЕБ. Ілюстративне фото

На зустрічі з Володимиром Путіним глава російської держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов доповів про те, що в РФ створили нову систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Серп ВС-13Д», яка працює у зв'язці із ЗРПК «Панцир» і призначена для захисту від атак БПЛА.

«У нас з'явилася нова система, яка називається „Серп ВС-13Д“. Вона здатна виявляти і пригнічувати, у тому числі, FPV-дрони і невразливі безпілотники з функцією управління в ширшому діапазоні частот. Цей „Серп“ сьогодні у нас стоїть на багатьох наших оборонних підприємствах і цим він захищає досить добре від нальоту безпілотників», — заявив глава «Ростеху» Путіну.

Також Сергій Чемезов повідомив Путіна про високу ефективність міні-радарів, розроблених дочірнім холдингом держкорпорації – компанією «Високоточні комплекси».

За словами Чемезова, ці міні-радари можуть бачити малопомітні цілі у вигляді невеликих дронів. Він також зауважив, що використання цих пристроїв у парі із зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир» також є дуже ефективним засобом боротьби з атаками БПЛА.