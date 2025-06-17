Politico: Заходу необхідно переглянути цілі підтримки України

Видання Politico опублікувало статтю Ельхана Нурієва — старшого наукового співробітника Фонду Олександра фон Гумбольдта. На думку автора, конфлікт поступово набуває ознак затяжної та виснажливої війни, наслідки якої можуть бути важкими як для України, так і для країн Заходу.

Незважаючи на вагому військову та фінансову підтримку, Україна стикається з глибокою демографічною та економічною нестабільністю, помітне зростання соціальної напруги. Зокрема інфраструктура країни серйозно постраждала, йдеться у статті.



Останні мирні переговори, що відбулися у Стамбулі, виявили суттєву розбіжність у позиціях сторін. Україна запропонувала 30-денне перемир'я, Росія — лише кілька днів для гуманітарних цілей. Досягнуті домовленості обмежилися обмінами полоненими та евакуацією тіл загиблих.

На цьому тлі в західних політичних та експертних колах дедалі частіше обговорюється можливість заморожування конфлікту чи дипломатичного вирішення. Йдеться не про капітуляцію чи припинення допомоги Україні, а про вироблення більш реалістичної стратегії, зазначає автор.



«По-справжньому дієва підтримка України — це не лише допомога у веденні бойових дій, а й у пошуку шляхів до сталого світу без втрати суверенітету та перспектив розвитку», — наголошується у статті.

Нагадаємо, у США розпустили робочу групу, яка мала посилити тиск на РФ з метою припинення вогню.