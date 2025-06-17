Компенсація за зруйноване житло для ВПО: в Україні готують нову програму

Компенсація за зруйноване житло для ВПО. Фото: Сергій Рисєв

В Україні планують запровадити нову програму житлової підтримки українських переселенців. Людям, чиє житло залишилося в окупації, планують розпочати видавати ваучери, які можна буде витратити на нове житло. Про це заявив народний депутат та голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов.



За його словами, йдеться про нову програму житлової підтримки ВПО, яка дасть змогу придбати нове житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях.



«Програма передбачає надання ВПО житлових ваучерів, які можна буде використовувати на придбання житла, як перший внесок по іпотеці або для погашення іпотечного кредиту», — зазначив він.



Фролов уточнив, що пріоритет матимуть такі ВПО: учасники бойових дій, багатодітні та сім'ї загиблих захисників, особи з інвалідністю, діти-сироти, а на завершальному етапі інші категорії переселенців.



Раніше ми писали, що законопроект №11161 щодо права на компенсацію для ВПО, які мають зруйноване житло на окупованих територіях, досі не підписаний президентом України Володимиром Зеленським тому, що на його реалізацію необхідно 3,3 трильйона гривень.

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