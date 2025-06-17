Бійці 5-ї ОШБр у Донецькій області точково зачистили позиції ворога дроном

Під Іванівським бійці підрозділу Phoenix зі складу 5-ї окремої штурмової бригади продемонстрували точну та професійну роботу FPV-дронів. Про це у Telegram-каналі написав WarArchive.



Спочатку два дрони-камікадзе послідовно знищилиукріплення супротивника всередині труби. Потім третій дрон пройшов майже до самого кінця, зачистивши сили ворога, що залишилися.

Операція показала високу ефективність сучасних дронів в умовах міської та інженерної забудови.

Нагадаємо, Су-27 Збройних сил України змогли непомітно наблизитися до ворожих позицій та завдати раптового та болючого удару по живій силі противника у Білгородській області.