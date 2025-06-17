Новий генпрокурор України з Луганщини. Що декларує родина Руслана Кравченка

Новий генпрокурор України Руслан Кравченко. Фото: Кравченко у Телеграм

17 червня Верховна Рада призначила уродженця міста Сіверськодонецьк Луганської області Руслан Кравченка новим генеральним прокурором України. За це рішення проголосували 273 народні депутати.



До цього Кравченко обіймав посаду голови Державної податкової служби України, а з 10 квітня 2023 по 31 грудня 2024 року був начальником Київської обласної військової адміністрації.



«Новини Донбасу» розповідають, що декларує родина нового генпрокурора.

Нерухомість

Згідно з поданою за 2024 рік декларацією, у Києві Руслан Кравченко орендує квартиру загальною площею 61,5 квадратного метра та проживає у квартирі загальною площею 90,6 квадратного метра. Нерухомістю володіють громадянин України та дружина Кравченка відповідно.



У Києві Кравченко також володіє квартирою в недобудованому будинку, її загальна площа – 52,44 квадратного метра.



У Чернівцях дружина нового генерального прокурора декларує два нежитлові приміщення загальною площею 52,7 та 57 квадратних метрів.

Автомобілі

Руслан Кравченко може користуватися легковим автомобілем Mercedes-Benz C250 2013 року випуску. Машиною володіє його дружина.

Доходи

За 2024 рік Руслан Кравченко на посаді голови Київської ОВА заробив 1 395 109 гривень.



Дружина Кравченка отримала від представництва ООН в Україні гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами на суму 1 492 897 гривень.

Банківські рахунки

На рахунку в одному з українських банків Руслан Кравченко зберігає 9010 гривень



Його дружина на рахунках у двох українських банках зберігає 154 673 гривні.

Готівка

У готівковому вигляді Кравченко зберігає 40 тисяч доларів, а його дружина – 20 тисяч.