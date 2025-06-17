Російська армія просунулася під Мирноградом на Донеччині – DeepState

Просування росіян поблизу селища Гродівка під Мирноградом. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу селища Гродівка та села Комар у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися у селах Запоріжжя та Федорівка на Донеччині.



Крім того, російські сили просунулися біля села Яблунівка Сумської області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 56 штурмових та наступальних дій, а на Новопавлівському – росіяни 28 разів атакували українські позиції.

Нагадаємо, що армія РФ із трьох напрямків намагається взяти в кільце місто Костянтинівка на Донеччині.