Обстріл РФ по Києву може бути смертоносною атакою за майже рік — заява Моніторингової місії ООН

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

Згідно з заявою Моніторингової місії ООН з прав людини, комбінована ракетно-дронова атака російської армії в ніч на 17 червня, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих у Києві майже рік. Команда ММПЛУ працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу пошкоджень.



«Внаслідок вчорашньої нічної атаки, націленої на всю Україну, найбільше постраждав Київ. Наразі є інформація про те, що щонайменше 14 цивільних осіб загинули та понад 100 отримали поранення, і це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих у Києві за майже рік. Подібна чи більша кількість жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року, коли щонайменше 32 цивільні особи загинули, а 85 отримали поранення внаслідок атаки, яка також пошкодила дитячу лікарню «Охматдит», — зазначає голова ММПЛУ Даніель Белль.



Крім того, відомо, що один цивільний загинув та 19 отримали поранення в Одесі, а також Чернігівській та Київській областях внаслідок застосування зброї далекого радіусу дії.

«Атака минулої ночі є прикладом серйозної загрози, яку становить тактика одночасного застосування ракет і великої кількості безпілотників у населених районах, що призводить до жертв серед цивільних і сильних страждань», — заявил Белль.





У ММПЛУ нагадали, що подібну кількість жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року. Тоді було вбито 32 особи, а ще 85 осіб отримали поранення.



Мер української столиці Віталій Кличко написав, що станом на 16:00 підтверджено загибель десяти людей.



«Пошуково-рятувальна операція продовжується. Під завалами ще можуть бути люди», — уточнив депутат.



Раніше ми писали, що в ніч на 17 червня російські війська атакували Україну, використавши майже 500 ударних дронів і десятки ракет.



Найбільше під удар потрапив Солом'янський район, також пошкодження було зафіксовано у Дарницькому, Подільському, Шевченківському районах. Зазначимо, що рятувальники деблокували з-під завалів ще 5 загиблих.

/p>

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях