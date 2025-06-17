Суд у справі про події на Донбасі та катастрофу MH17: ЄСПЛ оголосить вердикт

Європейський суд з прав людини оголосив, що 9 липня 2025 року буде оголошено рішення щодо суті у міждержавній справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації».



Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України на офіційній сторінці у Facebook.

Засідання Великої палати відбудеться в будівлі ЄСПЛ у Страсбурзі. Після завершення слухань відеозапис оголошення буде розміщено на офіційному сайті Суду. Зазначена справа є найбільшим міждержавним провадженням в історії ЄСПЛ. Воно поєднує чотири заяви та охоплює період з 2014 року до теперішнього часу.



У матеріалах справи розглядаються ймовірні системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, включаючи події, пов'язані з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Окремий аспект виробництва стосується катастрофи рейсу MH17, що сталася у липні 2014 року, внаслідок якої загинуло 298 людей.

У проміжному рішенні від 25 січня 2023 року Суд зокрема визнав, що катастрофа MH17 сталася на території, яка перебувала під контролем російських окупаційних адміністрацій.