Росія змінила тактику і масовано дронами атакувала Херсон: понад 20 поранених

Наслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська обласна прокуратура

З ранку 17 червня російські окупанти дронами масовано атакували Дніпровський район Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, ЗС РФ змінили тактику використання безпілотників проти міста.



«Лише протягом однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше 11 людей», – розповів Прокудін.



У пресслужбі Херсонської ОВА уточнили, що всього вже відомо про 22 поранених.



У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, уламкові поранення та контузії. БПЛА атакували людей на вулицях та в машинах.

Нагадаємо, що 15 червня армія РФ вдарила по складах у селі Дмитро-Дар'ївка Донецької області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа і є поранена.