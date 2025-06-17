На фронті найгарячіше на Новопавлівському напрямку: Волошин розповів про ситуацію на передовій

Волошин розповів про ситуацію на Новопавлівському напрямі. Фото: Армія Inform

Російські війська не залишають спроб прорватися до адміністративного кордону на Дніпропетровщині. Найгарячіший напрямок - Новопавлівське. Про це повідомив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє «Укрінформ».



За його словами, на Новопавлівському напрямку минулого тижня було зафіксовано рекордну кількість штурмів за добу — 46.



«Найгостріша ситуація — на Новопавлівському напрямку, де противник намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Там залишилося ще кілька наших сіл, які під контролем Сил оборони України, зокрема, Зелене поле, Вільне поле, Новопілля, Шевченка, Богатир, Константинополь. Там кілька цих населених пунктів, що стоять у Донецькій, Запорізькій областях, які ворог намагається зараз щосили взяти та увійти до Дніпропетровської області», — заявив він.



Волошин додав, що росіяни застосовують величезну кількість дронів, штурмової та армійської авіації.



«Ворог завдає авіаційних ударів по наших позиціях КАБами, фактично руйнуючи їх, намагається пройти та зайняти ці позиції», — уточнив він.



Нагадаємо, що на Новопавлівському напрямі зафіксували рекордну кількість боїв із початку війни.

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