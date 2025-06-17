На Луганщині окупанти судитимуть чоловіка, якого звинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України

Затримання окупантами Владислава Сериці на Луганщині. Фото: кадр із відео

Так звана «Прокуратура ЛНР» затвердила «обвинувальний висновок» у кримінальній справі щодо 26-річного Владислава Сериці. Про це стало відомо із повідомлення «Прокуратури ЛНР».



Кримінальну справу направили до фейкового «Верховного суду ЛНР».



Загарбники заявили, що нібито «у липні 2022 року Сериця, який має громадянство України, добровільно збирав інформацію про місця дислокації російських військовослужбовців на території Луганської області».



«Зібрані відомості передавав українським спецслужбам через інтернет-месенджер», – сказали в окупаційному відомстві.

Нагадаємо, що «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцям «Азова» – Івану Ножечкіну та Єгору Яковенку, яких окупанти звинувачують в «обстрілі» селища Агробаза під Маріуполем.