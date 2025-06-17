«День відкритого неба» від одеських морпіхів: ворожі дрони знову ліквідовано

Одеські морпіхи продовжують полювання на ворожих безпілотників.

FPV-екіпажі одеської бригади морської піхоти знову влаштували «день відкритого неба» — щоправда, виключно для ворожих безпілотників. Ті, як завжди, довго у повітрі не затрималися та поповнили колекцію знищеної техніки.



Морпіхи з 35-ї окремої бригади морської піхоти жартують, що найкращий спосіб утилізації ворожих дронів — це їхня миттєва демілітаризація прямо в повітрі. І із цим завданням вони впоралися, йдеться в офіційному Telegram-каналі 35-ї ОБрМП.

Нагадаємо, бійці 5-ї ОШБр на Донеччині точково зачистили позиції ворога дроном