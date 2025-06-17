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ЗСУ просунулися в Луганській та Запорізькій областях – ISW

17 червня 2025, 20:04

ЗСУ просунулися в Луганській та Запорізькій областях – ISW

Ситуація в Луганській області. Фото: карта ISW Ситуація в Луганській області. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися в Луганській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північний захід від села Макіївка.

Також українська армія нещодавно просунулася на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на захід від села Мирне.

Нагадаємо, що росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони.

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