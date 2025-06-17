Армія РФ активно наступає на понад 10 населених пунктів на Покровському напрямку – НГУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Покровський напрямок залишається «найгарячішим». Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.



За його словами, російська армія намагається здійснювати свої активні штурмові дії, залучаючи переважно групи піхоти.



«Щодо саме Покровського напрямку, то ворог досить активно діє щодо понад 10 населених пунктів. І ці дії спрямовані, зокрема, для просування по флангах самого Покровська, а також щодо Мирнограда. Загалом за останні тижні є тенденція до збільшення кількості боєзіткнень. Тобто в окремі дні це майже 200, іноді навіть більше. Також це позначається на втратах піхоти противника, адже така кількість штурмових дій вимагає великого залучення саме піхоти. Що стосується штурмових дій, то бачимо, що противник застосовує мотоцикли та малогабаритну автомобільну техніку», – розповів речник НГУ.

Нагадаємо, що росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони.