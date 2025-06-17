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«Ховаємо транспорт, добираємось пішки»: у поліції розповіли, як відбувається евакуація в Донецькій області

17 червня 2025, 21:19

«Ховаємо транспорт, добираємось пішки»: у поліції розповіли, як відбувається евакуація в Донецькій області

Евакуація людей на Донеччині. Фото: Національна поліція Евакуація людей на Донеччині. Фото: Національна поліція

Евакуювати людей зараз важко на всій території Донецької області – починаючи з Лиманського напрямку та закінчуючи напрямком Великої Новосілки. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.

За його словами, армія РФ не нехтує завданням ударів по евакуаційних загонах та цивільних транспортних засобах.

«Я якраз про удари дронами. Дуже активно ворог застосовує дрони. Добиратися до того чи іншого району іноді доводиться пішки. Тому що показати транспортний засіб чи їхати звичайною дорогою на відкритій ділянці буває просто неможливо. Тому вишукуємо різні можливості: ховаємо транспорт, добираємось пішки, десь ближче намагаємось під'їхати. Однак кожна евакуація індивідуальна. І до кожного такого виїзду поліцейські, ДСНС, патрульна поліція, волонтери ставляться з розумінням того, що ця евакуація може змінитись у будь-який момент», – сказав Дяченко.

Начальник відділення комунікацій поліції Донеччини зазначив, що іноді російські дрони не дають евакуаційній групі навіть пішки пересуватися.

«Тому знаходимося в укриттях, намагаємося прислухатися. Є засоби контролю у кожної групи – тобто розуміння, яка ситуація у повітрі та які дрони можуть знаходитись. У нас транспортні засоби оснащені системами РЕБ. Тому евакуація, яка планувалась на 20 хвилин, може розтягнутися на 2-3 години», – додав він.

Нагадаємо, що в поліції розповіли, як сім'ї порушують обов'язкову евакуацію і наражають на небезпеку дітей на Донеччині.

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Павло Дяченко
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Інше
Війна евакуація Дрони РФ
@novosti.dn.ua

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