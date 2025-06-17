«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованої Макіївки: його звинувачують у «передачі» даних ГУР

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі щодо 36-річного жителя окупованої Макіївки Сергія Шияна. Про це стало відомо із повідомлення «Прокуратури ДНР».



Окупанти заявили, що нібито «у листопаді 2022 року Шиян, перебуваючи за місцем проживання, зібрав та передав дані про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗС РФ у Донецькій області співробітнику Головного управління розвідки».



«Ці дані могли бути використані проти інтересів Російської Федерації. У грудні 2022 року Шиян намагався виїхати до України. Однак при перетині російсько-українського кордону в пункті пропуску Колотилівка Бєлгородської області його затримали співробітники правоохоронних органів», – сказали у фейковому відомстві.



Псевдосуд засудив Шияна до 17 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти судитимуть чоловіка, якого звинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України.