Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад два мільярди доларів. Що до нього увійде

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на саміті G7. Фото: ОПУ

17 червня на полях саміту G7 у канадському Кананаскісі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.



Карні анонсував нову військову підтримку України на суму понад два мільярди доларів.



«Дрони, гелікоптери, боєприпаси. Частина цих коштів буда спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України. Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб українських військових», – сказав він.



Канадський прем'єр також оголосив наступний транш на понад два мільярди доларів коштом доходів від «заморожених» російських активів.



«Це наш внесок. Ми будемо працювати з нашими європейськими та іншими союзниками, щоб забезпечити необхідну підтримку. І хочу чітко сказати: ця підтримка буде незмінною, допоки ми не досягнемо справедливого миру», – додав Карні.

Нагадаємо, що 17 червня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у Канаді.