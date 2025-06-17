Зв'язав і 16 разів вдарив ножем: житель Донеччини отримав довічний термін за жорстоке вбивство

Засуджений за жорстоке вбивство односельця житель села Ставки на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Дніпровський апеляційний суд повністю задовольнив скаргу Донецької обласної прокуратури та виніс новий вирок 38-річному жителю села Ставки Лиманської територіальної громади за умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. Вирок набув чинності.



У ніч на 3 листопада 2023 року двічі судимий за умисне вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чоловік був у гостях в односельця, де вони пили алкоголь. Під час застілля між ними виникла сварка. Гість кілька разів вдарив 54-річного господаря кулаками по обличчю та грудях, а коли той упав на підлогу, зв'язав йому за спиною руки шнуром. Позбавивши чоловіка можливості чинити опір, нападник схопив ніж і завдав 16 ударів у голову, шию та тулуб. Після цього він кинув ніж в піч і пішов додому.



За 20 днів тіло вбитого виявили сусіди. Фігуранта затримали правоохоронці за місцем його проживання. У вересні 2024 року Індустріальний районний суд Дніпра визнав його винним в умисному вбивстві та засудив до 11 років позбавлення волі.



За словами заступниці керівника Донецької обласної прокуратури Вікторії Ткачук, вважаючи вирок таким, що не відповідає тяжкості кримінального злочину та особі засудженого, який втретє вчинив злочин проти життя та здоров'я людини, прокуратура подала апеляцію.



«У листопаді 2024 року апеляційний суд призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років «за ґратами». Однак, наполягаючи на максимальній мірі покарання, ми оскаржили цей вирок у касаційному порядку», – наголосила Ткачук.

Нагадаємо, що в окупованій Макіївці російський військовий Юрій Корнілов вчинив суїцид, він вистрілив собі в рот із рушниці.