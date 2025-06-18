РФ завдала удару БПЛА по Запоріжжю: пошкоджено будинки та склади

Уночі ворог спрямував на Запоріжжя щонайменше 13 ударних БпЛА. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Унаслідок атаки виникли пожежі на території промислового підприємства та в складських приміщеннях. Загальна площа загорянь становила 100, 300 і 800 кв. м. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, згоріли автомобілі, зруйновано складські будівлі. Пошкоджено фасади та скління житлових будинків.
Також унаслідок нальоту постраждали дев'ять багатоквартирних будинків і шість нежитлових будівель. Місто усуває наслідки атаки.
Раніше ранкова атака РФ близько 4:00 завдала значних збитків промисловому підприємству, яке спеціалізується на виробництві добрив та рослинництві.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях