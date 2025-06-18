РФ завдала удару БПЛА по Запоріжжю: пошкоджено будинки та склади

Руйнування після атаки БПЛА РФ.

Уночі ворог спрямував на Запоріжжя щонайменше 13 ударних БпЛА. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.



Унаслідок атаки виникли пожежі на території промислового підприємства та в складських приміщеннях. Загальна площа загорянь становила 100, 300 і 800 кв. м. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, згоріли автомобілі, зруйновано складські будівлі. Пошкоджено фасади та скління житлових будинків.



Також унаслідок нальоту постраждали дев'ять багатоквартирних будинків і шість нежитлових будівель. Місто усуває наслідки атаки.

Раніше ранкова атака РФ близько 4:00 завдала значних збитків промисловому підприємству, яке спеціалізується на виробництві добрив та рослинництві.