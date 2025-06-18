Війська РФ просунулися в Донецькій та Сумській областях — Deep State

На карті DeepState зазначено просування російських військ біля Юнаківки Сумської області

За повідомленням аналітичного проекту DeepState, російська армія просунулась на кількох напрямках на фронті, зокрема, на Сумщині та на Донеччині — біля Покровська та Костянтинівки. Однією з найгарячіших ситуація залишається на Покровському напрямку, де, за даними Генштабу ЗСУ, ЗС РФ намагалися 53 рази прорвати українську оборону.

«Ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі», — йдеться у зведенні проекту DeepState за 18 червня.

Росіяни зокрема мали просування біля населеного пункту Юнаківка, розташованого на північному сході від обласного центру Сумської області.

На Донеччині російська армія просунулась в районі населеного пункту Мирне, розташованого на північному сході від Покровська.

Також російська армія мала успіхи в районі населеного пункту Зоря, розташованого на південному заході від Костянтинівки, куди противник намагається тиснути з різних боків. Ситуацію навколо Костянтинівки можна побачити на онлайн-карті проекту.

Станом на 17 червня, за зведенням Генштабу ЗСУ щодо ситуації протягом доби, сталося 155 бойових зіткнень.

«На Північно-Слобожанському та Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів», — йдеться у повідомленні.

Однією з найгарячіших ситуація залишається на Покровському напрямку: там росіяни намагалися прорвати українську оборону, здійснюючи атаки у напрямку 12 населених пунктів, зазначили у Генштабі.