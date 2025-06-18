Російський безпілотник вночі атакував машину «швидкої» у Херсоні: поранені медики

17 червня близько 23:40 російські військові скинули вибухівку з дрона поблизу автомобіля бригади екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.



Внаслідок вибуху поранення отримали два медпрацівники 34 та 42 років.



У пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації уточнили, що у постраждалих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Нагадаємо, що 17 червня Росія дронами масовано атакувала Херсон, внаслідок чого 22 людини отримали поранення.