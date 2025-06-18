Нічна атака «Шахедів»: ППО показала результат

Робота ППО України.

У ніч на 18 червня (з 23:00 17 червня) противник атакував Україну 58 ударними БПЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Основні напрямки удару — Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.



Станом на 08:30 силами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих безпілотників: 12 збито вогневими засобами, ще 18 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Атака велася переважно на сході та півночі України.







Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в дев'яти населених пунктах.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 17 червня вкотре атакувала Україну дронами та ракетами. Загалом було запущено 472 засоби повітряного нападу.