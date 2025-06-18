В школах окупованої Луганщини запровадили новий російський експеримент. У чому його суть

Школа в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

З 1 вересня виставлятимуть оцінку за поведінку у 10 школах на окупованій Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, оцінка впливатиме на загальний рівень успішності.



«Під новий російський експеримент потрапили школи з Кадіївки, Луганська, Алчевська, Довжанська, Сорокиного, Старобільська та Сіверськодонецька. Саме у цих школах вчителі зможуть маніпулювати при залученні учнів до пропагандистських заходів. Оцінку за поведінку в установах загальної середньої освіти скасували ще за СРСР. Але у «ЛНР», Чечні та Мордовії росіяни її повернули», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що в окупованому Сіверськодонецьку катастрофічна ситуація з медобслуговуванням.