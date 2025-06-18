Вночі російські дрони атакували Краматорську громаду: два селища залишилися без світла

Попередньо, п'ять російських безпілотників уночі вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Ілюстративне фото

Вночі 18 червня, о 02:30, Краматорська громада Донецької області зазнала російських обстрілів.

За повідомленням начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, російські війська з використанням попередньо п'яти БпЛА «Герань-2» завдали ударів по місцевих виробничих підприємствах.

Гончаренко зазначив, що інформація про постраждалих не надходила.

Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що внаслідок вибухів частково залишилися без світла селища Красногірка та Красноторка. Електропостачання у селищі Партизанське вже відновлено силами РЕМ.