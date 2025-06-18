Ексголову облради Тернополя засудили на 9 років

Михайло Головко у суді.

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка винним в одержанні неправомірної вигоди та незаконному зберіганні боєприпасів. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.



Суд призначив Головку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.



Також до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави на суму понад 15 мільйонів гривень. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України з другої спроби взяв під варту народного депутата Віктора Бондаря.