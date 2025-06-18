У Києві кількість жертв атаки РФ у ніч проти 17 червня зросла до 22 — ДСНС

Зросла кількість жертв російської атаки на Київ у ніч проти 17 червня. Фото: ДСНС Києва

Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 22, після того, як виявили ще одне тіло загиблого під завалами дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі. Про це повідомила пресслужба ДСНС у середу, 18 червня.

«У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі). Усього за вказаною адресою витягнуто тіла 17 людей», — йдеться у повідомленні.

«Всю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей у Солом'янському районі. На жаль, найгірші прогнози поки що збуваються. Деяких із тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на зв'язок, витягли з-під завалів. Станом на восьму годину ранку внаслідок прямого влучання в будинок у Солом'янському районі загинуло 17 людей», — написав голова КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Нагадаємо, в ніч проти 17 червня Росія завдала одного з наймасовіших ударів по Києву. У Солом'янському районі ракета вдарила у дев'ятиповерхівку, було зруйновано цілий під'їзд. Жертви удару є і в Дарницькому районі, де дрон влучив у багатоповерхівку.