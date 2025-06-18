Прикордонники «Фенікса» вдарили по ЗС РФ на Краматорському напрямку

Скид з дрона на солдата ЗС РФ.

Прикордонники підрозділу «Фенікс» показали точну та ефективну роботу на Краматорському напрямку. Унаслідок удару знищено ворожий мікроавтобус («буханку»), антену зв'язку, укриття та кілька російських окупантів. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби.



Також, за даними Генерального штабу, на цій ділянці фронту зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

Нагадаємо, за повідомленням аналітичного проекту DeepState, російська армія просунулась на кількох напрямках на фронті, зокрема, на Сумщині та на Донеччині — біля Покровська та Костянтинівки.