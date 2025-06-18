РФ вербує українських випускників у військові виші

Вербування українських випускників в армію ЗС РФ. Фото: ЦНС

Окупанти почали масово вербувати українських випускників в армію РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



На тимчасово окупованих територіях розгорнуто масштабну кампанію із залучення підлітків до російських військових вишів. За даними ЦНС, місцеві гауляйтери отримали «план з набору» від Кремля.



У школах проводять зустрічі, лекції та «переконують» батьків, проте замовчують головне: вступ до таких вишів означає автоматичну службу в армії РФ.



Центр національного спротиву наголошує: це ще один спосіб позбавити українську молодь майбутнього — просто зі школи відправити в армію окупантів. Жителям тимчасово захоплених територій рекомендують уникати будь-якої участі в системі ворога.

Раніше Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини до армії РФ.