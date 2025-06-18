РосЗМІ повідомили про спробу підірвати посадовця на окупованій частині Запорізької області

Микола Пастушенко. Фото: ЄР

Російське видання Baza сьогодні повідомило, що ексзаступника голови так званих «Законодавчих зборів» Запорізької області від «Єдиної Росії» Миколу Пастушенко намагалися підірвати. Під дном машини його дочки знайшли СВП.

За даними джерел видання, бомбу виявив сам Пастушенко 16 червня. Бомба була прикріплена під сидінням водія «Рено-Каджар», який належить дочці посадовця.

Машину було припарковано у гаражному кооперативі у місті Дніпрорудне.

Огляд СВП вибухотехніками показав, що пристрій складався з 500 грамів вибухової речовини (попередньо, пластиду), обмотаної скотчем. Уражаючих елементів у пристрої не було.

Зазначається, що з квітня 2022-го до вересня 2023-го Пастушенко очолював «військово-цивільну адміністрацію» Дніпрорудного, а потім перейшов на роботу до Заксобрання Запорізької області, де отримав посаду першого заступника голови.

У лютому 2025-го Пастушенко звільнив посаду.