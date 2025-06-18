МіГ-29 ЗСУ вдарив по складу та техніці окупантів

МіГ-29 ЗСУ атакував окупантів.

З’явилося нове відео ураження російських військ з українського винищувача МіГ-29. Кадри опублікував телеграм-канал Air Fighter.



На відео видно, як по будівлі, ймовірно промисловому об’єкту або заводу, завдаються удари боєприпасами, що спричиняють два потужні вибухи.



За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.



Окрім того, знищено 10 артилерійських систем, одну зенітну установку, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та ще два важливі об’єкти ворога.

Раніше пілот ПС ЗСУ здійснив скид високоточних авіабомб AASM HAMMER по позиціях російських штурмових груп.