В окупованій Кремінній Луганської області військовий зарізав 92-річну пенсіонерку

Військовослужбовець зарізав 92-річну пенсіонерку в окупованій Кремінній Луганської області. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що військовий із Курганської області РФ, 27-річний Олександр Захаров, підозрюється у вбивстві 92-річної жінки. Тіло мешканки Кремінної Катерини Н. з різаними ранами на шиї, скроні та з раною ока виявили 11 червня.

Захарова затримано, він перебуває в ізоляторі в Луганську. Порушено кримінальну справу за статтею про вбивство.

За даними джерел видання, підозрюваний служить у військовій частині 12274. Він уже дав свідчення.

Що спричинило вбивство жінки, невідомо.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Макіївці Донецької області військовий упіймав дружину з коханцем, вивіз його в поле і розстріляв з автомата. Коханець теж служив у армії.