ЗСУ ліквідували командира батальйону армії РФ під Андріївкою

Командира батальйону 30-го мотострілецького полку армії РФ — майора Андрія Ярцева — було ліквідовано. Про це повідомив 225-й окремий штурмовий полк Збройних сил України.
У районі Андріївки Сумської області штурмова група 1-го штурмового батальйону «Чорний Лебідь» 225-го полку вийшла на командний пункт ворожого батальйону. У момент штурму всередині перебував командир підрозділу. Під час бою його було ліквідовано.
Тим часом на Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб.
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