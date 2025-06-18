Росія завдала ракетного удару по Святогірську: у місті багато руйнувань, поранені п'ять людей

Наслідки ракетного удару по Святогірську. Фото: Донецька обласна прокуратура

18 червня о 02:30 російські окупанти із ЗРК С-300 вдарили по житловому кварталу міста Святогірськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У зоні ураження опинилися багатоквартирні та приватні будинки. Пошкоджені 19 багатоквартирних та приватних будинків, торгові павільйони, сім автомобілів та гараж.



Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ять людей. У постраждалих від 51 до 66 років діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, струс головного мозку, контузії та рвані рани. Постраждалі перебували у будинках. Їх госпіталізували.



Начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив, що серед поранених – чотири жінки та чоловік.



Оновлено 14:00. У пресслужбі ДСНС у Донецькій області розповіли, що у місті виникли три пожежі.



Горіли адміністративна будівля, два житлових будинки, дві кімнати у триповерховому гуртожитку та три автомобілі. Рятувальники загасили пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів.

Нагадаємо, що війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинула одна людина, ще вісім – поранені.