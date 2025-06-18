Війська РФ протягом минулої доби 28 разів обстріляли Донецьку область: є постраждалі та руйнування

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 17 червня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські військові 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 18 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район: у Новотроїцькому Шаховської громади пошкоджено склад, у Золотому Колодязі — будинок та інфраструктурний об'єкт; у Володимирівці та Новотроїцькому — по два будинки; у Грузькому — двоє поранених та зруйнований будинок. У Мирнограді загинула одна людина. У Білицькому пошкоджено будинок.

Краматорський район: у Лимані пошкоджено будинок та газопровід, у Зарічному – 6 будинків. У Святогірську поранено 5 осіб, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, адміністративну будівлю, торгові павільйони, гараж та 8 автомобілів. В Андріївці пошкоджено будинок, господарську споруду та 2 адміністративні будівлі. В Очеретиному Костянтинівської громади поранено 3 особи, пошкоджено 10 будинків, 3 склади, сільгосптехніку та газопровід. У Костянтинівці поранено 3 особи, пошкоджено 9 приватних будинків та адміністративну будівлю.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 4 будинки.