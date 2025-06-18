На відео потрапив удар РФ по Запоріжжю і пожежа, що спалахнула

Момент удару ЗС РФ по Запоріжжю. Фото: НД

Запорізька ОВА оприлюднила відео наслідків нічної атаки російських військ на обласний центр. На кадрах видно момент «прильоту» на проїжджу частину — після удару спалахнула сильна пожежа.



Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщень. Загальна площа пожеж становила 100, 300 і 800 квадратних метрів.



Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, згоріли автомобілі, зруйновано складські будівлі. Пошкоджено фасади та скління житлових будинків.

Нагадаємо, вночі 18 червня, о 02:30, Краматорська громада Донецької області зазнала російських обстрілів.