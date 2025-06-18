Російські БПЛА вночі вдарили по Андріївці на Донеччині: виникли масштабні пожежі

Наслідки удару по селу Андріївка на Донеччині. Фото: ДСНС

Вночі 18 червня російські війська безпілотниками вдарили по селу Андріївка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені житловий будинок, господарська споруда та дві адміністративні будівлі, виникли пожежі.



Рятувальники загасили пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 квадратних метрів. Внаслідок влучання ще одного БПЛА виникла пожежа в іншій адміністративній будівлі також на площі 800 квадратних метрів. Бійці ДСНС локалізували вогонь. Однак через загрозу повторних атак гасіння пожежі припинили.

Нагадаємо, що вночі 18 червня Росія завдала ракетного удару по місту Святогірськ на Донеччині, внаслідок чого поранені п'ять людей.