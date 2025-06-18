Окупанти судять 21-річного бердянця за коментар

Затримання українця окупантами.

Окупанти готують судилище над 21-річним жителем Бердянська за звинуваченням в «екстремізмі» через коментар у Telegram. Про це повідомляє видання «БердянсЬк Сьогодні».



На тимчасово окупованій території Бердянська російська «прокуратура» оголосила про завершення так званого слідства проти місцевого жителя. Хлопця звинувачують у «публічних закликах до екстремізму» за текст, опублікований у відкритому телеграм-каналі.



За версією окупантів, 1 лютого 2025 року юнак, перебуваючи вдома, залишив коментар, який росіяни трактують як «заклики до насильницьких дій проти групи осіб за національною ознакою». Це стало підставою для обвинувачення за ч. 2 ст. 280 КК РФ — нібито за екстремістські висловлювання в інтернеті.



Після затримання його взяли під варту. Наразі справу передано до так званого «суду».

Нагадаємо, в окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ. Раніше окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років.