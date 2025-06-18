Понад один рік займе ідентифікація тіл загиблих військовослужбовців — Клименко

За словами глави МВС України, ідентифікація тіл загиблих військовослужбовців триватиме 14 місяців. Фото: СБУ

В Україну повернули 6060 тіл загиблих військовослужбовців. На повну ідентифікацію піде 14 місяців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону в середу, 18 червня.

За його словами, зараз підрозділи судово-медичної експертизи, експертні та слідчі підрозділи працюють над ідентифікацією тіл (або останків тіл) з великим навантаженням.

«Російська Федерація передає в одному пакеті тіла кількох осіб, а іноді останки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакетах, або навіть на різних етапах репатріації. Агресор намагається все зробити, щоби ускладнити цю роботу, затягнути час або навіть звинуватити нас в бездіяльності», — розповів Клименко.

За словами міністра, під час проведення експертиз фахівці знаходять навіть тіла у формі військовослужбовців РФ, документи, жетони та інші речі, які свідчать, що росіяни передають тіла не лише українських військових.

Глава МВС наголосив, що українські експерти зобов'язані обов'язково виділити профіль ДНК та ідентифікувати кожне передане тіло чи останки тіл. Якщо є достатньо доказів того, що тіло чи останки не належать українським захисникам, відбувається їхнє повернення до Росії.

Клименко зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців, повна ідентифікація такої великої кількості тіл може тривати 14 місяців – це єдиний великий та тривалий процес, до якого залучено дуже багато людей.

«Судово-медичні експертизи, експертні та слідчі служби працюють у тризмінному режимі для того, щоб максимально швидко виконати цю роботу», — зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що 15 червня, в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі, було проведено черговий етап репатріаційних заходів. В Україну повернули ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.