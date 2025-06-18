Передав РФ координати об'єктів на Донеччині: силовики затримали «крота» у ЗСУ, через якого загинули українські військові

Затримання «крота» у ЗСУ. Фото: ДБР

ДБР спільно із СБУ затримали військовослужбовця, який передавав армії РФ координати українських підрозділів. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.



За даними слідства, чоловік за ідейними переконаннями допомагав окупантам завдавати ракетних ударів по українських захисниках у чотирьох регіонах.



З листопада 2024 по травень 2025 року військовий підтримував зв'язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої «ДНР», який зараз служить у Збройних силах Росії. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців – прізвища та номери телефонів.



Зокрема, фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, що дислокована у Черкаській області. Він свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора. В одному з випадків відразу після передачі даних по військовій частині завдали ракетного удару. Сам «кріт» на той момент поїхав у відрядження до іншого регіону.



Правоохоронці затримали підозрюваного. За місцем його проживання та у будинках родичів провели обшуки. Там вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність чоловіка.



Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що фігурант передав росіянам координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Внаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці.



Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.



Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що на Донеччині СБУ затримала двох місцевих жительок, які співпрацювали з російськими спецслужбами.