«Шахтар» може зіграти з «Бешикташем» у Лізі Європи

Визначилися суперники «Шахтаря» в Лізі Європи.

Визначилися можливі суперники «Шахтаря» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.



У разі перемоги над фінським «Ільвесом» (Тампере) у першому раунді на донеччан очікує зустріч із турецьким «Бешикташем».



Перша гра другого раунду пройде на виїзді. Матчі заплановані на 24 і 31 липня. Нагадаємо, матчі першого кваліфікаційного раунду проти «Ільвеса» відбудуться 10 і 17 липня.



Раніше донецький «Шахтар», який у сезоні-2024/25 посів третє місце в УПЛ, потрапив до Ліги Європи як переможець Кубка України.