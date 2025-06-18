У Дружківці запрацювала ще одна артезіанська свердловина

Команда фахівців Благодійного фонду «Схід SOS» пробурила артезіанську свердловину у Дружківці Донецької області. Наразі вона забезпечує місцевих жителів питною водою, повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

Зазначається, що для додаткового очищення та підвищення якості води встановлено систему зворотного осмосу та фільтрацію Wise Water. Свердловина облаштована з дотриманням усіх гідрогеологічних норм.

«Джерело розташоване у зручному місці, в пішій доступності мешканців міста. Пункт роздачі води працює щодня з 7:00 до 21:00», — йдеться у повідомленні.

За даними UNICEF в Україні, за період з лютого 2022 до 2024 року було зруйновано близько однієї третини запасів прісної води України. Агресор систематично атакує водопровідні мережі, свердловини та гідроспоруди – через це близько 4 млн осіб залишаються без доступу до чистої питної води.

Минулого року команда фонду вже оснастила очисними комплексами три водні станції у Добропільській громаді, а також пробурила три свердловини у Костянтинівці та дві — у Дружківці, повідомляє ДонОДА.