Дрон РФ пролетів у сантиметрах від голови бійця ЗСУ

Дрон-камікадзе пролітає в сантиметрах від голови українського воїна під час руху на баггі. Фото: СЗ

Український військовий дивом уникнув смерті під час пересування на баггі біля лінії бойового зіткнення. На відео видно, як оптоволоконний FPV-дрон армії РФ пролітає за лічені сантиметри від його голови. Відео опублікував телеграм-канал «Скадовський Захисник».



За даними Сил оборони, минулої доби окупаційні війська застосували 3600 дронів-камікадзе і здійснили 6116 обстрілів українських позицій.

Нагадаємо, російський FPV-дрон влучив у голову бійцю ЗСУ, але не вибухнув.