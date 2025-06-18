СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах ексголові «військкомату» окупованого Луганська

Ексголова «військкомату» окупованого Луганська. Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах колишньому керівнику окупаційного військкомату у Луганську. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Він з початку широкомасштабного вторгнення РФ забезпечував війська агресора мобілізаційним ресурсом з окупованого міста. Фігурантом є колишній бойовик «ЛНР», який після 2014-го влаштувався «заступником військового комісара ЛНР», а з лютого 2022 по липень 2024 року очолював військовий комісаріат Луганська».



Чоловік організував масове примусове залучення українських громадян до участі у війні проти України. Насамперед насильницької мобілізації зазнали чоловіки віком від 18 до 55 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляли для ведення бойових дій проти Сил оборони України у складі регулярних військ ЗС РФ.



Служба безпеки отримала свідчення примусово мобілізованих луганчан, які вціліли у жорстоких піхотних штурмах лише завдяки їх потраплянню в український полон.



СБУ заочно повідомила фігуранта про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що силовики затримали «крота» у ЗСУ, що передав окупантам координати об'єктів у Донецькій області та через якого загинули українські військові.