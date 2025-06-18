Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту РФ: десятки танкерів тепер під обмеженнями

Австралія запровадила санкції проти флоту РФ. Фото: ТК-канал Андрія Єрмака

Влада Австралії оголосила про санкції щодо 60 судів так званого «тіньового флоту Росії», який використовувався для обходу нафтових санкцій. Це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти тіньового флоту. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак.



«Це рішення є частиною спільних дій з нашими партнерами: Канадою, Великою Британією, ЄС. Разом ми продовжуємо позбавляти РФ ресурсів, які вона спрямовує на війну. Дякуємо уряду Австралії за чітку позицію та незмінну підтримку України», — зазначив він.



За словами Єрмака, ця низка судів була рекомендована українською санкційною групою. Обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їх страхування та обслуговування.



«Австралія вже ввела понад 1400 санкцій, і цей пакет — чітке продовження політики тиску на Кремль», — резюмував голова ОП.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладання угоди про припинення війни в Україні.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях