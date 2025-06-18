Вибух у Краматорську знищив ветеринарну клініку та притулок для тварин — їм можна допомогти

Російська атака в ніч проти 18 червня зруйнувала Краматорську державну лікарню ветеринарної медицини, яка служила притулком для тварин.

«Чергова атака наших сусідів припала прямо до нашої клініки. Вже більше року ми рятуємо та лікуємо тварин», — зауважила засновниця БФ «12 вартових» Лала Тарапакіна.

Напередодні більшість тварин вивезли це врятувало їх. Загалом у притулку 23 тварини. Четверо з тих, хто залишився у Краматорську, контужені та потребують лікування, їх відправлять до Харкова.

«Тут було наше медичне обладнання, ветпрепарати, дорогі клітини та перенесення — все, що ми накопичували роками», — додала Тарапакіна.

Притулок для тварин «12 Вартових» у Краматорську активно займається порятунком та захистом безпритульних тварин, особливо в умовах війни. Організація надає допомогу тваринам, які постраждали від бойових дій. Волонтери притулку займаються евакуацією тварин, їх лікуванням та пошуком нових господарів.



Для підтримки своєї діяльності притулок приймає пожертвування. Тарапакіна розповіла, що притулку завдано значної шкоди. Волонтери будуть раді будь-якій допомозі. Навіть кормом для врятованих тварин.



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