Старокримське водосховище

В окупованій Донецькій області продовжується погіршення ситуації з водопостачанням. Водосховища, які забезпечували водою Донецьку агломерацію, опинилися у критичному стані. Рівень води в річці Нижня Кринка та інших водоймах регіону знизився на десятки метрів, залишивши за собою оголені береги та мертву рибу.



Особливо важко обмілення водойм позначилося на мешканцях Маріуполя. Старокримське водосховище, що забезпечує Маріуполь, обміліло майже на 70%, що призвело до введення погодинного графіку подачі води до міста: з 6:00 до 9:00 ранку та з 18:00 до 21:00 вечора.



У середині червня графіки продовжили на невизначений термін.



Крім того, проблеми з водопостачанням пов'язані із руйнуванням інфраструктури. Водопровід, який мав забезпечувати водопостачання, був пошкоджений внаслідок обстрілу та виходу з ладу насосних станцій. Ремонтні роботи обіцяють провести в майбутньому, проте вже зараз кількість води в резервуарах та річках вкрай обмежена.



Проблеми з водопостачанням та обмілення водойм продовжують загрожувати не лише екосистемі регіону, а й повсякденному життю місцевих мешканців. Влада окупованих територій не може запропонувати ефективне рішення, і ситуація продовжує погіршуватися, ставлячи під загрозу життя та здоров'я людей. Детальніше про це читайте у матеріалі «Новин Донбасу»: Порожні крани, дірки в трубах та «річки» на вулицях: куди пішла вода з окупованих міст Донеччини.

Раніше так званий прем'єр-міністр ДНР Андрій Чортков закликав мешканців тимчасово окупованої частини Донецької області скоротити полив городів, щоб економити воду. В угрупуванні «ДНР» продовжують критикувати роботу комунального підприємства «Вода Донбасу» за невирішені проблеми, з якими вже кілька років стикаються мешканці окупованої території Донецької області.