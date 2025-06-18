У РФ пропонують підліткам «підробіток»: навчатимуть виробляти шахеди та зброю

Росія мілітаризує старшокласників. Фото: ЦПД

Збройовий концерн «Калашников», розташований у російській столиці, шукає нових співробітників серед школярів віком від 16 років. Їм пропонують «літній підробіток». Про це повідомили у пресслужбі ЦПД.



Підліткам обіцяють платити від 25 тис. рублів (близько 300 доларів), також діти зможуть отримати навички роботи фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо. буд.



Як зазначається, подібна ініціатива «Калашнікова» є частиною заходів щодо мілітаризації дітей та підлітків у Росії. Зокрема, окрема економічна зона «Алабуга», де виробляють «Шахеди», вже набирає старшокласників у «трудові загони».



Крім того, в школах РФ введено обов'язковий курс, який навчає дітей конструюванню БПЛА та управлінню ними.



«Залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще в школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які зазнають серйозної нестачі робочої сили. Крім того, такими акціями Кремль прагне отримати й потенційних контрактників для поповнення армії», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в окупованій Луганській області мета мілітаризації дітей – стерти українську ідентичність, виховати лояльність до російської влади та готувати їх до війни проти України.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях