У Покровській громаді залишаються понад три тисячі мешканців — ОВА

Понад три тисячі людей залишаються в Покровській громаді Донецької області. З них 1172 — у самому Покровську.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив, що у місті працюють комунальні служби, деякі магазини, лікар-терапевт.

«П'ять разів на тиждень гуманітарні організації роздають місцевим жителям гарячу їжу», — сказав керівник ОВА.

Раніше повідомлялося, що російська армія 16 червня вдарила по прифронтовому Покровську. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.