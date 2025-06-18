ГУР: В окупованому Бердянську ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая

На Запоріжжі знищили колаборанта. Фото: ГУР

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області вбили воєнного злочинця та колаборанта Михайла Грицая. Це сталося 18 червня. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«18 червня 2025 року у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та військового злочинця Грицая Михайла Павловича», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Грицай народився на Полтавщині, проте довгий час проживав у Бердянську.





Колаборант був головою партії «Соціалістична Україна». Після початку широкомасштабної війни він перейшов на бік РФ і одержав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.



У ГУР зазначили, що вбитий видавав російським окупантам проукраїнських громадян, крім того, брав участь в організації тортур на території Бердянська.



Відомо, що прокуратура Грицаю заочно повідомила про підозру у кримінальному провадженні, відкрите 01.04.2022 року за частиною 2-ю статтею 111-ою Кримінального кодексу України (державна зрада).



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